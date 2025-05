Rio Negro & Solimões são atração gratuita em Santa Branca

A cidade de Santa Branca recebe entre os dias 22 e 25 de maio a tradicional FASBRA (Feira Agro Artesanal), que neste ano traz uma programação repleta de atrações sertanejas. O evento acontece na Praça de Eventos da cidade, localizada na Rua Argemiro Ramos de Siqueira, no Jardim Prado.

