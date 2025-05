'Quase morri ontem', revela Leilah Moreno, cantora e atriz de SJC

“Engasguei com comprimidos de vitamina ontem e sufoquei. Estava sozinha… Mas consegui fazer o procedimento e desentalar antes de sufocar. Machucou a garganta, mas hj tô bem. So? tô pensativa mesmo, um pouco chorosa... Não consigo falar muito. Mas tô bem sim! Eu conto depois como foi! Mas a real era que queria dizer o que tá no vídeo… ViVAM A VIDA REAL! Valeu mesmo!”, escreveu ela, que atualmente integra a banda do programa Altas Horas, da TV Globo.