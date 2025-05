Rodeio em SJC reúne Simone Mendes, Gustavo Mioto, Jorge e Mateus

A festa será dividida em dois finais de semana e, de acordo com a organização, contará com uma megaestrutura, tecnologia de ponta em som e iluminação.

O Vale Rodeio Show divulgou, nesta quarta-feira (21), a programação de shows para o evento, que será realizado em São José dos Campos, no mês de setembro.

Além das atrações musicais, o evento traz também toda a emoção do rodeio com montarias em touros e cavalos. O Vale Rodeio Show faz parte da Liga Nacional de Rodeios, e o competidor vencedor garantirá vaga no maior rodeio da América Latina: Barretos.

As vendas de ingressos começam nos próximos dias pelo site oficial: www.valerodeioshow.com.br.