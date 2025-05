Operação conjunta recupera motos elétricas furtadas em Jacareí

Segundo as investigações, três homens encapuzados arrombaram a vitrine da loja localizada na Rua Geraldo Scavone, no Jardim Califórnia, por volta das 4h15. As imagens de segurança mostram os criminosos levando quatro motocicletas da marca IAMA: uma modelo Bag branca, duas X1 brancas e uma X2 azul.

Uma ação integrada entre forças de segurança resultou na recuperação de quatro motos elétricas e uma van utilizada no transporte dos veículos furtados de uma loja especializada em Jacareí. Os equipamentos, avaliados em R$ 35 mil, foram localizados em São José dos Campos menos de 24 horas após o crime, ocorrido na madrugada do último dia 21 de maio.

A van utilizada no transporte foi identificada através do trabalho conjunto do COI (Centro de Operações Integradas) de Jacareí com a Polícia Civil. O CSI (Centro de Segurança e Inteligência) de São José dos Campos descobriu que o veículo também havia sido furtado - pertencia a um feirante da cidade e circulava com placas adulteradas. O automóvel foi localizado no bairro Interlagos, em São José.

A operação contou com a participação da Guarda Civil Municipal de Jacareí e São José, dos centros de inteligência das duas cidades e do Grupo Vale de segurança privada. Todos os veículos foram recuperados intactos e as investigações seguem em andamento para identificar e capturar os responsáveis pelo furto qualificado.

Com informações de Jesse Nascimento.