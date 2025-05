São José volta a sediar Jogos Regionais depois de 38 anos

São José dos Campos voltará a sediar os Jogos Regionais após um intervalo de 38 anos. A 67ª edição da competição será realizada entre os dias 3 e 13 de julho, conforme anunciado nesta quarta-feira (21), em reunião no auditório do Centro da Juventude. O encontro foi promovido pela Secretaria de Esportes do Estado e reuniu mais de 40 representantes de municípios da 2ª Região Esportiva, que abrange o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e parte do Alto Tietê.

Diferente das edições anteriores, os participantes não poderão contar com alojamentos em escolas públicas. Cada cidade deverá arcar com os custos de transporte e hospedagem, podendo optar por acomodações em espaços privados. A expectativa é de que aproximadamente 5 mil atletas movimentem a cidade durante o período do evento.

Competições e estrutura