'Vou para o céu com Jesus?', disse Isaac para mãe antes da morte

"Mãe, tem certeza que eu vou para o céu?".

A pergunta foi feita pelo filho para a analista de marketing Leilana Morauer da Silva César, de 31 anos, pouco antes da morte do menino. Isaac tinha 9 anos e morreu afogado em um rio na cidade de Rodeio (SC), em novembro de 2024. Agora, a mãe compartilhou, em uma entrevista ao site UOL, questionamentos feitos pelo garoto aproximadamente um mês antes do falecimento. A história é tocante.

"Uma noite, nós estávamos na cama, e ele disse: 'Mãe, você tem certeza que eu vou para o céu?'. Eu disse que sim, mas que isso ia demorar uns 100 anos. E ele respondeu: 'Ah, mãe, mas e se Jesus me buscasse antes disso?' Só que ele não falou isso triste, ele estava feliz. Fiquei bem incomodada e triste naquele momento", afirmou Leilana.