1º lote de restituição do IR 2025 injeta R$ 171 milhões na RMVale

A partir das 10 horas da próxima sexta-feira (23), o primeiro lote de restituição do IRPF 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

O crédito bancário das 105.027 restituições será realizado ao longo do dia 30 de maio, no valor total de R$ 171,71 milhões, referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.