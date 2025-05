Pai é preso por agredir filhas e ameaçar família de morte no Vale

Além das agressões físicas, o pai xingou as filhas e fez ameaças de morte, além de ofensas capacitistas – uma das filhas tem uma deficiência na mão. A filha de 19 anos disse que não foi a primeira vez que o pai a agrediu e que, anteriormente, já havia ficado com a boca sangrando, mas não chegou a registrar a ocorrência. Para a polícia, a vítima expressou o desejo de morar sozinha e levar a irmã com ela.

Todos foram ouvidos pela autoridade policial, que determinou a prisão em flagrante do pai. Para a polícia, as testemunhas policiais corroboraram a versão das filhas. Uma guarda municipal disse ainda que foi acionada anteriormente, em 25 de abril deste ano, para ocorrência de cárcere privado e violência física, moral, psicológica e patrimonial que a mãe das meninas estaria sofrendo por parte do marido.

A Polícia Civil constatou a “situação de violência doméstica reiterada, praticada pelo genitor em desfavor das filhas mulheres”.