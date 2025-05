Exposição de arte ‘Somos Todos’ homenageia a diversidade em SJC

A mostra, realizada pela Kocmoc New Future Entertainment, celebra o Dia Mundial da Diversidade Cultural, comemorado nesta quarta-feira (21), e convida o público a uma experiência imersiva de reflexão, empatia e pertencimento.

Até o dia 30 de junho, o CenterVale Shopping, na região central de São José dos Campos, se transforma em uma grande galeria com a exposição de arte digital “Somos Todos”.

Assinada pelo artista multimídia Fabrício Correia e com curadoria de Regina Célia Ricardo Gianesella, o evento proporciona uma experiência sensorial: refletir sobre a essência do ser humano e um manifesto visual sobre a beleza da diversidade. Por meio de retratos digitais e arte expandida, Correia cria um ambiente interativo com visuais que provocam emoção, diversidade de corpos, cores e histórias.

“’Somos Todos’ é um chamado visual à escuta do que fomos ensinados a ignorar: a beleza das diferenças, a força da multiplicidade, o direito de existir em todas as formas. Nesta galeria aberta, cada olhar é um manifesto silencioso pedindo espaço, respeito e pertencimento”, disse Correia.

Desenvolvida para plataformas OOH (Out Of Home), “Somos Todos” ressignifica o papel da arte no ambiente urbano e comercial, aproximando o público da diversidade que ocupa esses espaços.