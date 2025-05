Faculdade promove feira com mais de 800 vagas de emprego no Vale

A Faculdade Anhanguera realizará nesta quinta-feira (22), das 15h às 19h, a Feira da Empregabilidade na unidade de Jacareí. O evento é aberto ao público.

Realizada em parceria com empresas e agências da região, a ação contará com mais de 800 oportunidades de trabalho, entre elas, vagas de estágio, CLT, MEI e outras. Os interessados devem comparecer na instituição com cópias do currículo para se inscrever aos processos seletivos no local. Em alguns casos, a entrevista poderá acontecer no mesmo dia.