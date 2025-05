São José Futsal encara o Corinthians em casa nova e tenta reagir

São José x Corinthians se enfrentam na noite desta quinta-feira (22), a partir das 19h, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, em jogo válido pela primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal). A partida tem entrada gratuita aos torcedores.

O time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, vive uma grande crise nesta temporada. Afinal de contas, ainda não venceu na Liga Nacional, tem apenas um ponto em quatro jogos e está em 19º lugar entre 24 participantes, com risco de rebaixamento.