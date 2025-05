Polícia prende homem e apreende 31 cigarros eletrônicos no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A investigação começou após a polícia receber denúncia anônima sobre possível contrabando e tráfico de drogas. Os policiais identificaram a pessoa que realizava a aquisição de dispositivos eletrônicos de fumar, popularmente conhecidos por cigarro eletrônico descartável ou pod, e canetas de THC.

A ação ocorreu em Pindamonhangaba, no bairro Bela Vista, e no município de Taubaté, no bairro Parque Urupês. Os policiais conseguiram identificar a residência do responsável pelos objetos que eram vendidos por meio das redes sociais e aplicativos de mensagens.

Além do cumprimento dos mandados de busca nas duas cidades da região, os policiais conseguiram interceptar uma encomenda destinada ao investigado durante a operação. No seu interior havia os objetos contrabandeados.