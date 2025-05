VÍDEO: Jonas Almeida revela câncer no pulmão e pede orações

O apresentador Jonas Almeida, de 45 anos, de São José dos Campos, compartilhou nesta quarta-feira (21), em sua conta no Instagram, a informação de que foi diagnosticado com câncer no pulmão e terá que passar por uma cirurgia, além de fazer todo o tratamento contra a doença.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Conhecido pelo público pelo carisma e bom humor, Jonas comunicou aos seguidores que iniciará o tratamento já nesta semana, e pediu orações pela sua recuperação.