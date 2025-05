VÍDEO: Ladrão furta TV de lavanderia self-service em São José

Um homem furtou um aparelho de televisão de uma unidade de lavanderia self-service na região sul de São José dos Campos. O furto foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com informações, o caso aconteceu na madrugada de terça-feira (20) em unidade da rede Bubblebox no Jardim Satélite, perto do Vale Sul Shopping.