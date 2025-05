Idoso que caiu com carro em ribanceira de 25m morre na região

O motorista de 68 anos que perdeu a direção do carro e caiu em uma ribanceira de 25 metros em Ubatuba, na manhã desta terça-feira (20), morreu no hospital após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com boletim de ocorrência, o aposentado Paulo Bretanha dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu na Santa Casa de Ubatuba, onde foi submetido a procedimento cirúrgico. Ele faleceu dois dias antes de completar 69 anos de idade – ele nasceu em 22 de maio de 1956.