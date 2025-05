Mãe chama a polícia e denuncia filho por furto à igreja no Vale

Uma mãe chamou a polícia e denunciou o filho por furto à igreja no Vale do Paraíba. O homem de 45 anos foi denunciado pela própria mãe por envolvimento em um furto à igreja de Nossa Senhora das Graças, localizada na avenida Vitória Régia, no bairro Flor do Vale, em Tremembé. O caso foi registrado na última segunda-feira (19) e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe, de 68 anos, procurou a Polícia Militar após perceber que o filho havia saída e retornado para casa com objetos que não lhe pertenciam. Ela encontrou objetos no quintal que reconheceu como sendo da igreja.