'Tristeza e saudosismo': Zé Geraldo relembra tempo de Tênis Clube

“A gente vê com certa tristeza e saudosismo”. Assim José Geraldo de Castro, mais conhecido como Zé Geraldo, vê o último ato do ginásio do Tênis Clube, em São José dos Campos. Afinal de contas, ele é um dos principais nomes do basquete da cidade e conhece bem o ginásio que agora dará lugar a um luxuoso empreendimento imobiliário.

Desde o final de março, o espaço está sob responsabilidade da construtura MVituzzo. E, desde maio, começou a derrubar o local para fazer o prédio.