Palco de títulos históricos, ginásio do Tênis Clube vira ruínas

Dia 6 de maio de 2025: o fim de uma história memorável.

Nesta noite fria de outono, o ginásio Manoel Bosco Ribeiro, do Tênis Clube, viveu o seu último momento. Ao menos, como um local de competição esportiva. E a goleada do São José Futsal por 8 a 0 sobre o Campos do Jordão, pelo Campeonato Paulista, foi o último ato de um local repleto de boas lembranças esportivas do espaço que fica em uma das regiões mais valorizadas de São José dos Campos.

