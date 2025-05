Marcelo Falcão e CPM 22 se apresentam juntos no Vale do Paraíba

No dia 13 de junho, o Palácio Sunset recebe Marcelo Falcão e CPM 22 em uma apresentação especial no Vale do Paraíba.

Os dois artistas prometem um show repleto de sucessos que fizeram parte da trajetória do rock e do reggae no Brasil.

