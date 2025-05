Cidades do Vale ampliam vacinação contra Influenza para todos

Diversos municípios do Vale do Paraíba e do Litoral Norte anunciaram nesta terça-feira (20) a ampliação da campanha de vacinação contra a Influenza, que agora está disponível para toda a população a partir dos seis meses de idade. A medida amplia o acesso ao imunizante, que até então estava restrito aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

A Prefeitura de Guaratinguetá informou que todas as Unidades Básicas de Saúde já estão aplicando a vacina em pessoas de todas as faixas etárias. Apesar do avanço, a gestão municipal ressaltou que a adesão ainda é baixa entre crianças e gestantes, o que preocupa as autoridades de saúde.