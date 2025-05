Adeus dona Rizalva; aos 90 anos, deixa saudades no Vale

Dona Rizalva Guedes de Sena Orlandeli viveu 90 anos e faleceu nesta última segunda-feira (19), em Jacareí. O sepultamento acontece no cemitério Jardim da Paz, nesta terça (20).

Apesar da tristeza dos familiares, o fato é que Dona Rizalva viveu bastante e de maneira intensa. Na redes sociais, amigos e conhecidos lamentarm a perda.