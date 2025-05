São José Basket atropela o lanterna Maringá fora de casa na LBF

O São José Basket atropelou o lanterna Maringá por 83 a 63 na noite desta terça-feira (20), no ginásio Arcom, no norte do Paraná, pelo primeiro turno da LBF (Liga de Basquete Feminino), temporada 2025.

Com esse resultado, as joseenses, do técnico Leandro Leal, continuam em quinto lugar, mas agora com nove vitórias e seis derrotas. E o clube paranaense segue em último, com apenas um triunfo no torneio.