Vendeu casa, não transferiu imóvel e matou empresário no Vale

A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (19) um homem de 36 anos suspeito de matar um empresário e ferir gravemente outro durante uma discussão sobre a venda de uma casa em Cachoeira Paulista. O crime ocorreu no dia 12 de maio.

De acordo com as investigações, o suspeito teria atirado contra as vítimas após ser cobrado pela transferência do imóvel que havia vendido ao empresário de 32 anos, morto no local. O caseiro da propriedade, de 31 anos, foi baleado e sobreviveu.