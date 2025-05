Adeus, Maestro Cunha! Referência da música morre em São José

Morreu nesta terça-feira (20), em São José dos Campos, o clarinetista e saxofonista José Antônio da Cunha, conhecido no meio artístico como Maestro Cunha. Ele tinha 92 anos e enfrentava complicações decorrentes do Alzheimer, conforme relataram amigos próximos.

Natural de Jequitinhonha, em Minas Gerais, onde nasceu em 1º de junho de 1932, Cunha construiu uma trajetória sólida na música instrumental brasileira. Com passagens marcantes pelo Rio de Janeiro, teve importante atuação como músico tanto na esfera militar quanto civil.