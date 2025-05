Adeus, Nicolas: jovem de 19 anos morreu fazendo entregas no Vale

Um acidente fatal tirou a vida de Nicolas Luiz da Silva, 19 anos, na noite desta segunda-feira (19) em Guaratinguetá. O jovem, que trabalhava com entregas, pilotava uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo na Avenida Dr. Ariberto Pereira da Cunha, colidindo violentamente contra um poste.

Segundo informações da polícia, o acidente ocorreu por volta das 22h. Testemunhas relataram que o motociclista não conseguiu fazer uma curva, não havendo envolvimento de outros veículos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Nicolas para a Santa Casa de Guaratinguetá, onde ele não resistiu aos ferimentos.