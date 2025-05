AGORA: Homem provoca incêndio em apartamento na zona sul de SJC

Um homem colocou fogo em uma palha de aço e causou um incêndio em seu apartamento, em São José dos Campos. O caso aconteceu no Jardim Sul e o morador foi preso em flagrante. Drogas foram encontradas no imóvel.

O homem de 42 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (20). De acordo com a Polícia Militar, ele teria colocado fogo em uma pedaço de Bombril e girado o objeto em chamas, dando início ao incêndio no interior da residência.