São José perde primeiro jogo-treino, mas técnico valoriza teste

O São José perdeu por 1 a 0 para o São Bernardo FC na tarde desta terça-feira (20), no CT de Atibaia, no primeiro jogo-treino da pré-temporada visando a Copa Paulista no segundo semestre.

A Águia do Vale teve o primeiro teste sob o comando do novo técnico Marcelo Marelli, enquanto o Tigre disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, embora o técnico Ricardo Catalá tenha poupado os principais titulares.