Luciano Hang, da Havan, receberá título de cidadão taubateano

Título

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (20), por unanimidade, o projeto que concede o título de cidadão taubateano ao empresário Luciano Hang.

Empresário

Conhecido pelo apelido de 'Véio da Havan', o empresário nasceu em Santa Catarina e é proprietário da rede de lojas Havan.