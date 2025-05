TV Câmara: Programa Vozes do Bem retrata trabalho filantrópico

Vozes do Bem é o mais novo programa da TV Câmara de São José dos Campos. Cada episódio retrata uma organização não governamental ou associação sem fins lucrativos que atua para promover bem-estar e qualidade de vida a uma parcela da população. São pessoas que fazem da cidade um lugar mais inclusivo e acolhedor para quem precisa de algum tipo de assistência ou espaço. O Vozes do Bem vai ao ar quinzenalmente às terças-feiras, às 14h30, com reprise na sexta às 21h30 e no domingo às 19h.

O primeiro episódio, que estreou em abril, mostra o trabalho realizado pelas voluntárias do Centro Dandara, uma associação que tem o objetivo de promover os direitos humanos, com foco na proteção às mulheres vítimas de violência doméstica. Também funciona como sede de atividades culturais e de formação popular, na busca pela igualdade e liberdade para as mulheres.

O início do Centro Dandara remonta ao projeto “Promotoras Legais Populares” que chegou a São José dos Campos em 1998 e resultou na fundação da associação em 2001, levando o nome de uma mulher negra guerreira e líder quilombola dos Palmares no período colonial brasileiro. A produção entrevistou diretoras, conselheiros voluntários e uma promotora legal popular, que ao acolher e instruir mulheres age como multiplicadora de conhecimento.

Já o segundo episódio do Vozes do Bem convida a conhecer o Instituto Athlon, que fomenta o paradesporto em São José dos Campos há mais de 13 anos. Referência nacional e internacional na inclusão de pessoas com deficiência por meio do esporte, oferece 9 modalidades para atletas de 8 a 60 anos com deficiência física, visual, intelectual e TEA, desde a introdução ao paradesporto até o alto rendimento. O preparo para competições abrange campeonatos regionais, estaduais, brasileiros, pan-americanos, mundiais e as Paralimpíadas.

SERVIÇO.

Assista à TV Câmara pelo canal 12.3, 7 da Net, 9 da Vivo, site da Câmara ou pelo YouTube da emissora legislativa, onde todo o conteúdo produzido fica disponível para assistir quando quiser.