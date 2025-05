Novos guardas municipais iniciam formação em São José

Teve início em março a formação de 60 novos GCMs (Guardas Civis Municipais), abrangendo disciplinas como legislação, técnicas de abordagem, armamento, tiro e avaliação psicológica. Com a Lei 658 de 2022, a GCM de São José tornou-se referência no Estado de São Paulo, colaborando com a formação e habilitação de guardas municipais de outras cidades.

Descarte irregular de resíduos

CSI. Com o apoio das câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e o recebimento de informações dos munícipes, a Prefeitura reforçou as ações contra o descarte irregular de resíduos. De 1º de janeiro até dia 21 de março, foram 10 autuações em flagrante, com multas que podem chegar a R$ 250 mil. O aumento da fiscalização preserva o meio ambiente e mantém a cidade limpa.

Guarda intensifica ações preventivas

PREVENÇÃO. A Guarda Civil Municipal tem ampliado as ações preventivas e estratégicas nos bairros de todas as regiões de São José com o objetivo de combater a criminalidade, aumentar a segurança e fortalecer os vínculos com a comunidade. As atividades incluem conscientização, apoio às vítimas, patrulhamentos preventivos e ações educativas.

Prefeitura investe R$ 6 mi no Urbaniza Centro

A Prefeitura de São José dos Campos vai investir mais de R$ 6 milhões em projetos de urbanização e revitalização da região central. Entre os projetos já aprovados estão intervenções nas praças João Mendes, Kennedy e Maurício Cury, além da construção de uma nova escadaria na Av. Anchieta. Também está prevista a transferência das detentas do presídio feminino, localizado ao lado prédio do 1º DP (Distrito Policial), com a demolição do prédio e a construção de uma praça no local.

Iniciativas avançam para ampliar parcerias com a iniciativa privada

CONCESSÃO. Projetos de concessão estão na lista de prioridades para o primeiro semestre. Um deles é o restauro dos galpões da antiga Tecelagem Parahyba para construção do Centro de Convenções do Parque da Cidade, com novo acesso pela Vila Maria. Também está em andamento a reforma do Mercado Municipal prevista no contrato de concessão do prédio à associação criada pelos comerciantes. Localizado no coração da região central, o Mercadão é um patrimônio histórico da cidade, ideal para curtir momentos agradáveis com a família ou com amigos.

Planejamento estratégico será finalizado em julho

GESTÃO. A Secretaria de Governança iniciou o Planejamento Estratégico da gestão

municipal de São José dos Campos. O propósito é elaborar o planejamento de todas as Secretarias visando promover uma gestão inteligente e integrada. A previsão é que até final de julho todos os planos estejam elaborados e aprovados pelas secretarias.