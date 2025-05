Jovens do Pinheirinho fazem filme de terror para denunciar fome

Um grupo de jovens moradores do Pinheirinho dos Palmares, em São José dos Campos, está usando o cinema para dar voz às lutas das periferias. O curta-metragem "Monstro da Fome", idealizado pelos agentes culturais Hugho e Anriih Kaiowá, mistura terror e crítica social para retratar a realidade da insegurança alimentar e da desigualdade.

Com elementos de Analog Horror, o filme cria uma metáfora impactante sobre a fome que atinge milhões de brasileiros. "Queremos que as pessoas sintam na pele o que é enfrentar esse monstro real, que devora dignidade e futuro", explica Hugho, que assina a direção e o roteiro ao lado de Anriih.