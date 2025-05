Homem é preso com 'arsenal' de armas em investigação de homicídio

Um homem foi preso pela Polícia Civil de Taubaté com um arsenal de armas em casa, além de munições de calibre restrito, em investigação sobre um duplo homicídio ocorrido na cidade. A prisão aconteceu nesta terça-feira (20).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Policiais civis do setor de homicídios da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté cumpriram mandado de buscas relativo ao crime de duplo homicídio ocorrido no bairro 7 Voltas na cidade.