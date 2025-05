Pindamonhangaba intensifica combate à dengue em bairros

A Prefeitura de Pindamonhangaba está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, em bairros com registros persistentes da doença. Mesmo com a queda nas temperaturas, algumas regiões continuam com transmissão ativa, exigindo medidas como nebulização, bloqueio de criadouros e visitas domiciliares para orientação e eliminação de focos. Entre os bairros prioritários estão Jardim Mariana, Ouro Verde, Jardim Imperial, Jardim Regina, Liberdade, Vale das Acácias, Mantiqueira, Araretama, São Benedito e Vila Bourguese.

Ricardo Costa Manso, coordenador de Controle de Vetores, destaca que a colaboração da população é essencial. "Sem água parada, o mosquito não se reproduz, e o trabalho com inseticidas fica mais eficaz", explica. A prefeitura também alerta sobre golpes aplicados por falsos agentes de saúde, como ocorreu recentemente no bairro Andrade. Os servidores oficiais usam uniforme branco, calça azul-marinho e crachá de identificação. Em dias frios, podem estar com moletom ou jaqueta azul com logotipos oficiais. Denúncias de irregularidades devem ser feitas à Secretaria de Saúde.