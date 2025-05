‘Projeto da minha vida’, diz Fabiano sobre Terreno das Vaquinhas

Isso aqui é o coração do projeto. Já é possível observar nas janelas do Jardim Aquarius a dimensão do parque. Porque a terraplanagem marcou a forma do parque. As pessoas já visualmente podem entender o tamanho do parque na escala real. Tem uma pista de corrida de aproximadamente 1 km no entorno.

A Casa Una, que tem um pub no sub, segundo subsolo, estacionamento para visitantes no primeiro subsolo, lojas no térreo, segundo, terceiro e quarto pavimentos, lajes para indústria criativa, para startups, empresas de tecnologia e no rooftop, na cobertura, três operações gastronômicas.

Além disso, um espaço aqui para academia ao ar livre, um espaço de playground, um sistema de drenagem verde e aqui no fundo um mirante com vista para o Banhado. Temos um auditório inspirado numa oca indígena, a forma dele, ele é circular.