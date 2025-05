Motorista cai em ribanceira de 25m na região e é salvo por rapel

Um motorista de 69 anos perdeu a direção do carro e caiu em uma ribanceira de 23 metros em Ubatuba, na manhã desta terça-feira (20).

O grave acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Ubatuba para o resgate. O acidente aconteceu quando o motorista trafegava pela rua Ivo Julho da Silva, no bairro Bela Vista.