Antes de matar colega, adolescente entregou a 'sentença de morte'

Instantes antes de matar a facadas a colega de classe Melissa Campos, de 14 anos, o adolescente suspeito do crime, também de 14 anos, entregou à vítima um bilhete informando sobre a "sentença de morte".

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Conforme informações da Polícia Civil e do Ministério Público, as câmeras de segurança da sala de aula flagraram o momento em que a aluna é surpreendida pelo recado e, antes que conseguisse pedir socorro, o suspeito a atinge com vários golpes. Depois, ele sai da sala caminhando e foge do colégio.