'Mentira serve como doutrinação’, diz Marcelo Rubens Paiva

O músico, escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva afirmou que a mentira “serve como instrumento de doutrinação” no Brasil. Segundo ele, é preciso encontrar mecanismos para coibir as postagens que “mais deformam do que informam”.

“Vamos ver se encontram elementos para coibir esses tipos de postagens, que deformam mais do que informam. As pessoas se informam mais pelas redes sociais do que pelos canais corretos de comunicação”, disse o escritor em entrevista exclusiva ao OVALE Cast.