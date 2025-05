Polícia prende homens se passando por morador de rua para tráfico

Policiais civis do SIG (Setor de Investigações Gerais) de Pindamonhangaba detiveram três investigados em flagrante por tráfico de drogas após denúncia anônima.

Segundo os agentes, informações alertaram sobre um possível ponto de comercialização de entorpecentes nas imediações do cruzamento da rua Martin Cabral com a rua Dr. Campos Sales – na praça ao lado da estação da Estrada de Ferro Campos do Jordão.