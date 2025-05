CCR adere à campanha contra assédio moral e sexual em pedágios

Como forma de promover e manter um ambiente seguro, ético e respeitoso para todos, a concessionária CCR RioSP aderiu à campanha “Assédio sexual é crime. Trafegue pela via do respeito!”, organizada pelo Grupo EcoRodovias.

O objetivo da iniciativa é coibir a abordagem abusiva dos motoristas que passam dos limites e cometem crimes de assédio ou injúria contra os colaboradores nos pedágios.