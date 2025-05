Adolescente sofre traumatismo craniano após ser atropelado em SJC

Um adolescente sofreu traumatismo craniano e foi intubado após ser atropelado em São José dos Campos. O motorista fugiu sem prestar socorro. O grave acidente aconteceu pela rua Carlos Drummond de Andrade, no Conjunto Habitacional Dom Pedro 2º, na zona sul, no sábado (17). A polícia investiga o caso.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pela mãe do jovem nessa segunda-feira (19), o adolescente, de 17 anos, caminhava com uma amiga quando foi atingido por um veículo que não teve a placa anotada.