Suspeito de matar em disputa por casa é preso no Vale Histórico

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A suspeita da Polícia Civil é de que o homem de 36 anos, que vendeu uma casa à vítima morta, tenha cometido o crime após ser cobrado pela transferência do imóvel. Os policiais encontraram o celular do suspeito no local do crime. O sobrevivente e uma testemunha também apontaram o homem como autor dos disparos.

No imóvel do suspeito foram apreendidos uma pistola de calibre 9 mm, três carregadores e um carro. A arma e o veículo podem ter sido usados pelo homem no crime.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame de corpo de delito e, em seguida, foi levado para a Cadeia Pública de Lorena, onde deve permanecer detido até a audiência de custódia. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.