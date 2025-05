Se recusou a entregar Fusca e arrastou oficial por 40m no Vale

Segundo o boletim, a vítima, de 52 anos, foi lesionada ao tentar impedir que o dono de um carro executado fugisse com o veículo. O motorista acelerou com o homem pendurado na porta, arrastando-o por 40 metros. Um Oficial de Justiça acompanhava o caso.

De acordo com o relato da vítima, a diligência era para cumprimento de um mandado judicial, referente à penhora e remoção de um automóvel VW Fusca.

No local, o proprietário do veículo, de 43 anos, recusou-se a entregar o bem, afirmando: “Não vou entregar o carro, sou amigo do prefeito.”

Após se negar a cumprir a decisão judicial, o autor entrou no carro e deixou a porta entreaberta. No momento em que o oficial tentou continuar a conversa, o condutor arrancou com o veículo e o arrastou por aproximadamente 40 metros.