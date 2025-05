Com coração artificial, Pedro, 3 anos, luta por transplante

Aos 3 anos, Pedro enfrenta uma das batalhas mais desafiadoras da medicina pediátrica. Diagnosticado com uma cardiopatia congênita rara e grave, a Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo, o menino passou por duas cirurgias cardíacas ainda nos primeiros meses de vida e hoje aguarda um transplante de coração na UTI do Instituto do Coração, em São Paulo.

Desde o nascimento, em julho de 2021, a trajetória de Pedro tem sido marcada por lutas intensas, sucessivas internações e momentos críticos superados com coragem e fé. Com apenas quatro dias de vida, ele foi submetido à primeira cirurgia cardíaca. Aos quatro meses, enfrentou o segundo procedimento, seguido de uma recuperação difícil.