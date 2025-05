Cinthia Jardim traz trajetória artística com show gratuito em SJC

A cantora e compositora Cinthia Jardim lança nesta quinta-feira (23) o projeto "23", um espetáculo musical que narra sua trajetória artística marcada por desafios e superações. A primeira apresentação gratuita acontece às 19h no Ponto de Cultura Espaço Balaioo, na zona sudeste da cidade.

Com 13 canções autorais que transitam entre rock, bossa nova e ritmos latinos, o show representa os 23 anos de carreira da artista, iniciados quando ela tinha 23 anos de idade. O repertório conta a história de uma mulher que descobriu na música sua forma de expressão e enfrentou as adversidades de um meio ainda predominantemente masculino.