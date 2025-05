Taubaté faz mutirão com 900 exames de análises clínicas por dia

Mutirão

A Prefeitura de Taubaté iniciou na última semana um mutirão para a realização de até 900 exames diários de análises clínicas, a partir da prorrogação em mais 12 meses do contrato com o laboratório prestador de serviço e repactuação para o aumento no número de oferta de vagas.

Exames

O contrato, que previa inicialmente de 360 a 400 exames/dia, foi aditado em R$ 1,4 milhão para que a fila de espera municipal, que atualmente é de cerca de 39 mil pessoas, seja atendida em menor tempo possível. Segundo a Prefeitura, o mutirão irá durar até que se esgote o saldo do contrato.