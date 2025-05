Após incêndio destruir 17 ônibus, São Sebastião retoma transporte

O transporte escolar da rede municipal de São Sebastião, no Litoral Norte, será retomado integralmente nesta terça-feira (20), um dia após um incêndio atingir e destruir parte da frota de veículos responsável pelo serviço. Ao todo, 17 ônibus foram consumidos pelo fogo na madrugada de segunda-feira (19), afetando o deslocamento de 881 estudantes.

Em pronunciamento nas redes sociais, o prefeito Reinaldinho (Republicanos) informou que 15 novos ônibus serão incorporados emergencialmente para garantir o transporte dos alunos já a partir desta terça. Os veículos, apesar de não fazerem parte do contrato original, foram disponibilizados em acordo com a empresa responsável pelo serviço.