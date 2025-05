'Muita dor': 'mãe' leva bebê reborn a atendimento no hospital

Na noite do último domingo (18), uma jovem de 25 anos causou surpresa ao levar uma boneca do tipo reborn para atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guanambi, município localizado no centro-sul da Bahia. A informação foi confirmada pela prefeitura da cidade.

Segundo relatos, a jovem solicitou uma corrida por aplicativo por volta das 23h e afirmou ao motorista que o “bebê” estava com fortes dores, pedindo que ele dirigisse com urgência. Ao chegar à unidade, ela carregava o boneco nos braços, protegido por uma manta, e aparentava estar muito aflita com a situação.