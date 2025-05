Câmera registrou briga com moto arrastada no Centro de SJC

Uma briga de trânsito registrada por câmeras de segurança terminou em confusão e danos materiais no início da tarde desta segunda-feira (19), na região central de São José dos Campos. O caso ocorreu na rua Engenheiro Prudente Meirelles de Morais, na altura do cruzamento com a avenida Ademar de Barros, no bairro Vila Adyana.

As imagens obtidas pela TV Vanguarda mostram o momento em que um motociclista bate o retrovisor da moto em um carro branco que aguardava na fila de veículos. O motorista do carro desce, visivelmente irritado, e agride o motoboy com um tapa. A discussão se intensifica e, em meio à troca de palavras, o motociclista reage batendo com o capacete no carro, primeiro na porta e, em seguida, no capô.