Adeus, Costelinha! Diretor sindical morre aos 44 anos no Vale

Morreu nesta segunda-feira (19), aos 44 anos, o diretor sindical Anderson Elias Xavier, conhecido como Costelinha. Ele estava internado desde a última quinta-feira (15) e não resistiu a complicações respiratórias causadas por um quadro de pneumonia. Anderson deixa a esposa, Simone, e dois filhos: Guilherme, de 22 anos, e Gabriele, de 17.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A morte de Costelinha gerou grande comoção entre trabalhadores e membros do movimento sindical. Em sinal de luto, a diretoria do Sindicato decretou dois dias de paralisação das atividades. A sede e as subsedes da entidade fecharam às 13h desta segunda e permanecerão sem expediente durante toda a terça-feira (20), com reabertura programada para quarta-feira (21).