Festas irregulares deixam moradores sem dormir há meses em SJC

Há meses, os moradores do bairro Jardim República, em São José dos Campos, enfrentam noites de sono perdidas e dias de trabalho prejudicados devido a festas barulhentas promovidas por um vizinho. O caso mais recente ocorreu na última sexta-feira (16), quando, mesmo com a festa anunciada antecipadamente, as autoridades demoraram mais de cinco horas para atender aos chamados.

"Desde as 23h estávamos ligando para a Polícia Militar, mas só apareceram às 4h30 da manhã, quando metade do bairro já estava sem conseguir dormir", relatou um morador.

A demora na resposta tem sido constante, segundo os residentes, que se veem em um ciclo de reclamações sem solução. "É um descaso. Fazemos boletim de ocorrência, mas no mês seguinte a festa volta ainda pior", desabafou outra moradora.